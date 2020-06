L'attaccante polacco continua a segnare, ma se non si trova l’accordo per il rinnovo sarà difficile sostituirlo. Il futuro di Arkadiusz Milik - 10 gol in campionato - non preoccupa Rino Gattuso, concentrato sul presente. Ma più passa il tempo (e la scadenza del suo contratto si avvicina), più la Juve incombe...

Decisivo in Coppa Italia realizzando l'ultimo rigore della sequenza che ha piegato la Juve in finale, poi ancora in gol nella trasferta di Verona. Al momento sta regalando gioie al Napoli, Arkadiusz Milik, ma il suo futuro è pieno di incertezza. Il rinnovo con il club di De Laurentiis è lontano, non c'è l'accordo sul prolungamento del contratto e ricordiamo che la scadenza è 2021. Normalmente in questa fase siamo già un po' oltre quando "il matrimonio s'ha da fare", perché le società cercano di prevenire questo momento. Più si avvicina la scadenza del contratto e più potere contrattuale ha il giocatore, potendo liberarsi. Sappiamo che sul polacco c'è la Juve, che sicuramente farà tanto nel prossimo mercato nella zona "numero 9", dove sono possibili partenti Higuain e Bernardeschi. Milik è certamente un nome sulla lista di Paratici.