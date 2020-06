Il risultato, la prestazione di Higuain, la mentalità. Tutto soddisfa Maurizio Sarri, al termine del 4-0 sul Lecce. “È stata una gara sofferta dal punto di vista fisico, abbiamo faticato a carburare nel primo tempo ma giocando così spesso è inevitabile”, ha detto ai microfoni di Sky. “La superiorità numerica ci ha agevolato ma mi è piaciuta la mentalità della squadra. Pressione sulle avversarie per lo scudetto? L'importante è che noi continuiamo a fare risultati”.



"Felice per Higuain, bene la difesa"

Poi un pensiero per Higuain, tornato al gol e a sorridere: “Sono contento per lui, ha passato un periodo davvero difficile a causa della pandemia ed è importante per noi averlo a disposizione. Ci darà tanto in questo finale di stagione”. Sarri analizza anche gli altri reparti, dalla difesa (“L'atteggiamento di Bonucci e De Ligt è stato di grande livello e stiamo difendendo bene a livello di squadra, mi spiace per Rugani perché si sta allenando bene e non gioca”) al centrocampo “Bentancur ci ha dato la carica, Pjanic ha fatto una partita in crescendo. La sostituzione di Rabiot è stata tattica, non ha nulla a che vedere con la prestazione che stava facendo in campo”.

Pjanic? Non so se andrà via



“Arma in più” si è dimostrato infine Douglas Costa, capace di cambiare la partita partendo dalla panchina “in un momento della stagione in cui le squadre possono calare fortemente nei secondi tempi. Ma non facciamoci sentire troppo da lui, per motivarlo devo anche farlo partire titolare”. Infine, sul probabile addio di Pjanic: “Non so se andrà via, il mercato lo vedremo a settembre. Il ragazzo non avrà nessun tipo di ripercussione, è un professionista molto intelligente. Non so nulla, ma se anche andasse via a fine stagione, ora non avrei nessuna preoccupazione”.