Nuovo infortunio per Leo Duarte. Il difensore del Milan durante la rifinitura ha riportato una lesione distale di basso grado al bicipite femorale e in giornata si è sottoposto ad una risonanza magnetica per comprendere meglio l'entità dell'infortunio. In ogni caso, sarà necessario un altro controllo fissato tra 7-10 giorni.