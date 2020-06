Genoa-Juventus, le probabili formazioni

Genoa, rivoluzione in attacco?

Diversi i cambi in vista della sfida con la Juventus, per il Genoa, specialmente in attacco dove Davide Nicola potrebbe cambiare le punte: a Brescia avevano giocato Pinamonti e Destro dal primo minuto, oggi potrebbero trovare spazio Pandev e Favilli. Nei tre dietro favorito Masiello su Zapata, mentre a centrocampo rientrano Schone e Cassata, che potrebbero prendere il posto di Behrami e Iago Falque. Indisponibili Criscito e Ankersen.

GENOA (3-5-2) probabile formazione: Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Favilli, Pandev. All. Davide Nicola.