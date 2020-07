Inter-Brescia, dove vedere la partita in tv

L'Inter per continuare a coltivare i sogni di vetta, il Brescia per credere ancora nella permanenza in Serie A. Nella 29^ giornata di campionato, i nerazzurri di Antonio Conte tornano a giocare a San Siro dopo la vittoria in rimonta sul campo del Parma e lo fanno contro un avversario che al fischio d'inizio avrà 18 punti e sarà a -8 dalla zona salvezza. Il calciomercato ha portato Hakimi in nerazzurro, ma l'organico è concentrato sul presente. La ripresa dei giochi dopo l'emergenza coronavirus ha visto Lukaku e compagni vincere due partite contro Sampdoria e Parma e pareggiare contro il Sassuolo per 3-3 a Milano, mentre il Brescia ha guadagnato due punti contro Fiorentina e Genoa, pareggiando per 1-1 al Franchi e per 2-2 dopo essere stato in vantaggio di due reti contro i rossoblù di Davide Nicola. Alla sfida le squadre ci arrivano separate da 43 punti, con l'Inter a quota 61 grazie a 18 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. Il bilancio complessivo nella storia della partita è di 45 precedenti in Serie A, con un bilancio di 25 successi nerazzurri, 16 pareggi e quattro vittorie delle Rondinelle, tre delle quali allo stadio Rigamonti. L’ultima vittoria dei nerazzurri risale alla gara di andata, decisa dalle reti di Lautaro Martinez e Lukaku. Inoltre l'Inter è sempre andata a segno nelle ultime 11 partite di A contro il Brescia.

Dove vedere la partita in Tv

Il match tra Inter e Brescia, in programma mercoledì 1 luglio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle 19:30, sarà visibile sul canale satellitare DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky).