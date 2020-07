Nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Udinese, l'allenatore giallorosso non vuole fare bilanci prematuri: "Chi pensa che abbiamo finito il campionato sbaglia. Abbiamo le stesse ambizioni". Non convocato Pau Lopez, ancora presto per vedere Zaniolo in campo. Dubbio Mkhitaryan

Il futuro è domani, dice Fonseca. "Chi pensa che il campionato della Roma sia finito sbaglia. Abbiamo le stesse ambizioni". L'allenatore della Roma ha parlato nella conferenza stampa della vigilia della sfida con l'Udinese, chiarendo che "non è tempo di fare bilanci adesso". Reduci dal ko con il Milan, i giallorossi devono dare una risposta sul campo per non rischiare di essere ripresi dal Napoli (che viene da 5 successi consecutivi in campionato).

Paul Lopez non convocato, dubbio Mkhitaryan

Qualche indicazione di formazione da Paulo Fonseca sulla probabile Roma che affronterà l'Udinese: "Domani è la partita più importante per noi. Zaniolo è ancora presto per convocarlo. Under non è in condizione, per questo non è titolare. Non so se Mkhitaryan giocherà, ne ha giocate già due di fila".

ROMA (4-2-3-1) Probabile formazione: Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Carles Perez, Pastore, Kluivert; Dzeko.