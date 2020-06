La società giallorossa ha annunciato di aver esteso la durata del prestito dell'armeno fino al termine della stagione in corso. Successivamente il calciatore risolverà il contratto che lo lega all'Arsenal e firmerà da svincolato con la Roma per una stagione. Accordo con lo United per Smalling: resta, ma potrà giocare solo in campionato CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Henrikh Mkhitaryan e la Roma ancora insieme fino al termine dell’attuale stagione sportiva e non solo. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web, la società giallorossa ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo con l’Arsenal per estendere di altri 2 mesi la durata del prestito (in scadenza al 30 giugno) e di aver trovato un accordo preliminare per la permanenza in Italia del calciatore anche per il 2020-21. 19 presenze, sei gol e quattro assist tra tutte le competizioni fino a questo momento della stagione, Mkhitaryan – arrivato a Roma nell’estate del 2019 – proseguirà dunque la sua avventura in giallorosso anche nell’annata calcistica 2020-2021. Mkhitaryan, legato all’Arsenal fino al 2021, risolverà il contratto con i Gunners al 31 agosto e contestualmente firmerà da svincolato un accordo con la Roma di un anno.

"Bello poter rimanere qui un altro anno" leggi anche Fienga: "Inevitabile sospendere Petrachi" "Mi fa molto piacere la prospettiva di poter rimanere un altro anno qui, perché ci sono ancora obiettivi che non ho raggiunto e voglio riuscirci. Non vedo l’ora di poterlo fare", ha ammesso l’armeno classe 1989. Soddisfatto anche il CEO della Roma Fienga: "Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di restare con noi e di aiutarci a far crescere il nostro progetto. Gli obiettivi della Roma non cambiano e noi vogliamo avere nel nostro club chi, come Miky, dimostra sempre impegno, professionalità e sacrificio, onorando i nostri colori e i nostri tifosi. Auguro a Micky di restare a lungo alla Roma".