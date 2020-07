Serie A, partite e orari di oggi: 29^ giornata

Altre sei gare in programma oggi per la 29^ giornata di Serie A: si parte con Inter-Brescia e Bologna-Cagliari alle 19:30, poi quatto partite alle 21:45. Si gioca anche Spal-Milan

Non conosce soste la Serie A. Dopo le due gare che giocate nella serata di martedì, la 29^ giornata procede con ben sei incontri in programma nella giornata di mercoledì. Start alle 19.30 con due partite: l'Inter attende il Brescia a San Siro per continuare l'inseguimento alla vetta della classifica, il Bologna ospita il Cagliari. Alle 21:45 si giocano in contemporanea quattro incontri: il Milan continua la sua rincorsa sul campo della Spal, mentre il Verona attende il Parma. Lecce-Sampdoria è sfida salvezza. A completare il calendario c'è Fiorentina Sassuolo.

Serie A, le gare di oggi della 29^ giornata