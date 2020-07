L'esterno nerazzurro a Sky Sport: "Possiamo vincere il campionato e l'Europa League e possiamo farlo già quest'anno. Siamo una squadra forte e Conte ha una passione incredibile e la mentalità vincente" CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

All’Inter è arrivato lo scorso gennaio a titolo definitivo del Manchester United, realizzando il sogno di giocare in Italia. Una scelta che Ashley Young, esterno sinistro classe 1985, rifarebbe ancora. "La Serie A è un campionato più tattico rispetto alla Premier League, c’è tanta competizione, è fantastica. Seguivo la Serie A da anni e quando c’è stata l’opportunità di venire all’Inter ho risposto: 'Certo, dove devo firmare?'. Non vedo l’ora di allenarmi e di giocare. Come ho detto è un campionato fantastico che speriamo di concludere con un trofeo", ha ammesso proprio Young nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport. Concentrazione massima solo sul presente: "L’anno prossimo è il futuro, io voglio vincere adesso, ho l’ambizione di conquistare trofei e se possiamo riuscirci adesso meglio, questo è il nostro obiettivo", ha proseguito Young.

"Che passione Conte, trasmette voglia di vincere" approfondimento Quella di Conte è la 4^ Inter migliore di sempre A volerlo fortemente all’Inter è stato Antonio Conte, allenatore che Young ammette di apprezzare moltissimo: "Credo che la miglior qualità di Conte sia la sua passione per il calcio, che è fantastica, lo vedete a bordocampo. Un’altra qualità è senza dubbio la mentalità vincente, che ha dimostrato in tutta la sua carriera e che trasmette a ogni giocatore e allo staff. Trasmette questa grande passione e la voglia di vincere sempre, di scendere in campo per la vittoria", le sue parole.