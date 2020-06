Si va verso un'Europa League 2019-2020 assegnata tramite Final Eight che si disputerà in quattro città tedesche dal 10 al 21 agosto. Inter-Getafe e Roma-Siviglia si svolgeranno in gara secca, sempre in Germania. Mercoledì la ratifica da parte del Comitato Esecutivo della Uefa

L'Europa League verrà assegnata tramite una Final Eight che si disputerà dal 10 al 21 agosto in Germania. E' questa la decisione della UEFA, in attesa di essere ratificata dal comitato esecutivo nella giornata di mercoledì. Anche l'EL, dunque, segue il percorso adottato dalla sorella maggiore Champions, con la disputa di una fase finale che andrà ad assegnare il secondo trofeo continentale più importante. Inter-Getafe e Roma-Siviglia, uniche partite degli ottavi di cui non era stata disputata l'andata a causa dell'emergenza Covid-19, si giocheranno in gara secca in Germania: le vincenti si qualificheranno dunque per le Final Eight. Le altre sei squadre giocheranno il ritorno nella sede originaria. Quattro le città che ospiteranno la fase finale: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia, con quest'ultima che sarà anche sede della finale.