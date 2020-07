Brutte notizie per il Milan, che nel momento più delicato del campionato dovrà fare a meno di Samuel Castillejo. Lo spagnolo ha svolto in giornata la risonanza magnetica che ha stabilito l’entità del problema muscolare accusato contro la Spal. "AC Milan comunica che Samuel Castillejo, in seguito al problema riportato nel corso della partita SPAL-Milan, è stato sottoposto questa mattina a risonanza magnetica. L'esame ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale destro. Verrà effettuato un nuovo controllo tra 7 giorni" si legge sul sito ufficiale del club. I tempi di recupero sono stimati tra le due e le tre settimane. Non ci sarà, dunque, per le sfide contro Lazio, Juventus e Napoli.