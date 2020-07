L'argentino salterà soltanto la partita col Napoli, a causa del rosso rimediato contro l'Udinese per un grave fallo di gioco su Becao. Tornerà a disposizione di Paulo Fonseca per la partita contro il Parma dell'8 luglio

Diego Perotti salterà la partita col Napoli. È questa la decisione del giudice sportivo, che ha squalificato l’argentino per un turno dopo l’espulsione rimediata nella sfida contro l’Udinese per una brutta entrata su Becao. Il suo intervento che gli è valso il rosso diretto è stato rubricato come grave fallo di gioco e sanzionato con un solo turno di stop. Tornerà a disposizione di Paulo Fonseca il prossimo 8 luglio, per la partita contro il Parma.