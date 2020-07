I giallorossi hanno trovato un primo accordo con il Manchester United per trattenere il difensore inglese a Roma fino al termine del campionato. Trattativa in corso per il futuro, con una prima offerta di prestito con obbligo di riscatto per la prossima stagione respinta dai Red Devils

Se il discorso per la stagione in corso è stato parzialmente risolto, la questione riguardante Chris Smalling e la Roma in vista dell'anno prossima è ancora completamente aperta. Il club giallorosso ha trovato un primo accordo con il Manchester United, con il difensore inglese che concluderà il campionato a Roma anche se resta ancora da capire come le due società si comporteranno in vista dell'Europa League. Si continua invece a trattare per il futuro, con i dirigenti della Roma che vorrebbero prolungare il prestito di un'altra stagione, inserendo un obbligo di riscatto per il quale però le parti non riescono a trovare un accordo sulle cifre. La prima offerta dei giallorossi è stata di 3 milioni di euro di prestito più 14 di riscatto, per un totale di 17.