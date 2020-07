Conte: "Bologna ostacolo duro, riavremo Brozovic"

Il 6-0 al Brescia da cui ripartire, battere anche il Bologna per continuare la corsa su Lazio e Juve. L'Inter di Antonio Conte è pronta a tornare in campo per la 30^ giornata di Serie A: "Incontriamo una formazione che sta bene fisicamente e allenata da una grande guida come Mihajlovic", le parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia. "I rossoblù hanno individualità importanti e giocatori di esperienza come Palacio, che sta facendo un grandissimo campionato. All'andata abbiamo faticato per ottenere i tre punti e sappiamo che ci aspetterà un'altra sfida a ritmi molto alti". Si gioca alle 17:15, ma per Conte non è un problema: "Farà caldo sia per noi che per loro, non penso che il clima possa cambiare le idee di gioco di queste due squadre. Sia a Inter che Bologna piace pressare alto e attaccare".