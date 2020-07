Successo nel derby, quarta vittoria di fila, allungo sulla Lazio (in attesa della risposta dei biancoceelsti contro il Milan), ennesima partita con Ronaldo e Dybala entrambi in gol. Nel giorno della festa di Buffon, fioccano le buone notizie per Sarri: tra tanti motivi per gioire, però, ci sono però anche due ammonizioni "di troppo", che potrebbero rivelarsi molto pesanti.



I cartellini gialli rimediati contro il Torino da De Ligt e Dybala, infatti, costringeranno Sarri a rinunciare ai due nella prossima partita, martedì contro il Milan: diffidati, saranno entrambi squalificati.



Un'ammonizione arrivata dopo il tocco di mano che ha portato al rigore di Belotti (per il momentaneo 2-1), quella dell'olandese; ancora più evitabile quella di Dybala, che dopo una bella azione solitaria è stato punito per la simulazione con cui era andato giù in area.



Sarri, intanto, ha già provato a immaginare la Juve che affronterà il Milan, almeno per quel che riguarda l'attacco. Non a caso, nel finale, Dybala è uscito per far posto a Higuain, schierato con Ronaldo e Douglas Costa nel tridente. Una prova generale di quello che sarà l'attacco di mercoledì prossimo?