Juventus-Torino, dove vedere la partita in tv

Il derby tra Juventus e Torino apre la 30^ giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, la Juventus è ritornata alla grande in campionato battendo Bologna, Lecce e Genoa con 9 gol realizzati e uno solo subito. Risultati che hanno permesso ai bianconeri di portare da 2 a 4 i punti di vantaggio sulla Lazio. Per la squadra di Sarri c'è ora l'esame derby, con il Torino che vuole riscattare le due sconfitte consecutive subite contro Cagliari e Lazio per allungare ulteriormente sulla zona retrocessione. La partita dell'Allianz Stadium apre il ricco weekend di Serie A, con ben 10 partite nel giro di due giorni.