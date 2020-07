Lazio-Milan, dove vedere la partita in tv

All'Olimpico Lazio e Milan si affrontano per l'anticipo del sabato sera: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

La Lazio continua a sognare lo scudetto e insegue la Juventus prima in classifica, il Milan prosegue la sua corsa per conquistare un posto in Europa League. Nella sfida dell'Olimpico tra le squadre di Inzaghi e Pioli ci sono in palio punti importantissimi. I biancocelesti, dopo la sconfitta di Bergamo, si sono rialzati battendo Fiorentina e Torino in rimonta. I rossoneri, invece, si sono fermati pareggiando a Ferrara contro la Spal dopo le due convincenti vittorie contro Lecce e Roma.