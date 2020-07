Buone notizie dalla difesa per la Juventus, al lavoro di domenica poche ore dopo la vittoria per 4-1 nel derby contro il Torino. Maurizio Sarri ha avuto a disposizione per l'intero allenamento Alex Sandro e Giorgio Chiellini, che si sono aggregati al resto del gruppo partecipando alla seduta e alla partitella finale. Il terzino brasiliano e il capitano hanno sostenuto lavoro leggero e le loro condizioni saranno valutate meglio nella seduta in calendario lunedì pomeriggio: Alex Sandro sarà quasi certamente convocato per la prossima sfida di campionato in programma martedì sera alle 21.45 contro il Milan, dove difficilmente sarà titolare, mentre la convocazione di Chiellini sarà analizzata meglio alla vigilia della trasferta di San Siro. Contro Ibrahimovic e compagni Sarri dovrà fare a meno di De Ligt e Dybala, entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo per somma di ammonizioni dopo il giallo nel derby, oltre che degli infortunati Demiral, De Sciglio e Khedira.