Speranza: "Faremo i test nelle scuole"

Speranza: "Valutiamo ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori"

"Sto valutando con il mio ufficio legale l'ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori nei casi in cui una persona deve curarsi e non lo fa": lo ha riferito il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando del caso dell'imprenditore veneto che ha rifiutato le cure ed è andato in giro pur essendo positivo al coronavirus. "Ma attenzione", ha aggiunto il ministro, "il mio giudizio su come si sono comportati gli italiani in questa crisi è positivo, senza questa sintonia di fondo tra le misure adottate e i comportamenti individuali noi non avremmo piegato la curva". Per Speranza "l'unico strumento che funziona e ha funzionato" resta "la persuasione" per "far capire a tutti che finché il virus sarà attivo dovremo rispettare le tre regole rimaste: mascherina, distanziamento fisico di almeno un metro senza assembramenti e rispetto delle regole igieniche a partire dal lavaggio delle mani"