Milan-Juventus, le chiavi tattiche della sfida

Le squadre di Pioli e di Sarri si incontrano in uno dei momenti migliori della propria stagione in una partita che potrebbe essere diversa dal ritorno della semifinale di Coppa Italia giocata poche settimane fa. La partita sarà in diretta alle 21.45 su DAZN1, canale 209 del telecomando di Sky Sport

Milan e Juventus si incontrano stasera in uno dei momenti migliori delle rispettive stagioni. Da quando è ripartito il campionato le due squadre sembrano aver ingranato una marcia superiore, seppur con alcune importanti battute d’arresto, come la sfortunata trasferta con la SPAL per i rossoneri (pareggiata all’ultimo per 2-2 in una partita per lunghi tratti dominata) e ovviamente la finale di Coppa Italia per i bianconeri, persa ai rigori per mano del Napoli. Per il resto, la squadra di Pioli e quella di Sarri hanno sempre vinto in campionato pur seguendo percorsi molto diversi: se il Milan ha inanellato in pochi giorni due vittorie prestigiose contro due squadre di vertice come Roma e Lazio, la Juventus ha affrontato solo squadre della parte medio-bassa della classifica (Bologna, Genoa, Lecce e Torino). Gli avversari incontrati lungo il percorso che ha portato a questa partita sono particolarmente importanti alla luce dell’evoluzione tattica delle due squadre, e in particolare della Juventus. Dopo la bruciante sconfitta in finale di Coppa Italia la squadra di Sarri sembra aver imboccato con sempre più convinzione la strada di un 4-3-3 fluido che in fase di non possesso si trasforma in 4-4-2 in linea e in cui Bernardeschi ha un ruolo sempre più importante nel passaggio a un modulo all’altro, come una specie di ponte levatoio. In fase di attacco posizionale l’ala ex Fiorentina si scambia spesso la posizione con Cuadrado tra chi viene sulla trequarti a ricevere nel mezzo spazio di destra e chi invece va con i piedi sulla linea del fallo laterale per occupare l’ampiezza.



In questo caso per esempio Bernardeschi riceve nel mezzo spazio di destra proprio da Cuadrado, mentre il taglio interno-esterno di Bentancur sovraccarica il lato destro.

Quando il pallone ce l’hanno gli avversari, invece, Bernardeschi torna in linea al centrocampo a tre, composto nelle ultime partite da Bentancur, Pjanic e Rabiot, “spingendo” il francese ad allargarsi a sinistra, in un ruolo da “falsa ala” che con Allegri era invece interpretato da Matuidi. Al di là dell’architettura tattica generale, comunque, nelle ultime partite la Juventus sembra essere migliorata molto nell’occupazione dei corridoi verticali del campo e soprattutto nella fluidità con cui riesce a farlo senza perdere in ordine.

Qui sono Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Ronaldo e Dybala a dividersi perfettamente il campo in verticale.

Questa potrebbe una delle chiavi di volta nella partita con il Milan, che nonostante ami difendersi basso lasciando il possesso all’avversario non sempre riesce a schermare efficacemente lo spazio centrale tra difesa e centrocampo concedendo spesso ricezioni molto pericolose.

Un esempio preso dalla partita contro la SPAL, con la squadra di Di Biagio già in 10.