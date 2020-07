Lecce-Lazio, le probabili formazioni

Vietato sbagliare, la parola d'ordine al Via del Mare: oggi alle 19:30, Lecce-Lazio aprirà la 31^ giornata di Serie A. La squadra di Liverani è reduce da sei ko consecutivi e cerca punti importanti per rilanciarsi in chiave salvezza. Anche in casa biancoceleste è il momento più delicato della stagione: due sconfitte nelle ultime quattro, con il pesante 0-3 contro il Milan da riscattare, e sogno scudetto improvvisamente lontano. Ma le buone notizie per Inzaghi arrivano dagli uomini a disposizione, dopo che le assenze soprattutto in attacco avevano condizionato l'ultima giornata. Queste le probabili scelte dei due allenatori.

Lecce, c'è Babacar dietro a Falco e Farias



Squalificato Tachtsidis, Liverani può contare sul rientro dal primo minuto di Mancosu che agirà sulla mediana con Barak e Petriccione. Confermata in blocco la difesa proposta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, torna Falco sulla trequarti al fianco di Farias: Saponara partirà dalla panchina. Ancora indisponibile Lapadula, l'unica punta sarà Babacar.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Falco, Farias; Babacar.