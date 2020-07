"Non è stato il risultato che volevamo": così il fuoriclasse portoghese ha commentato su Instagram la sconfitta incassata contro il Milan per 4-2. Un pensiero condiviso da Leonardo Bonucci: "Non c'è tempo per guardare indietro" L'ANALISI DEI BLACKOUT DELLA JUVE CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Nella serata della sua 25esima marcatura stagionale tra campionato e coppe, Cristiano Ronaldo ha incassato con i suoi compagni di squadra una sconfitta che in Serie A alla Juventus mancava dall'8 febbraio (2-1 a Verona contro l'Hellas). Dopo il 4-2 in casa del Milan il fuoriclasse portoghese ha affidato il suo commento a Instagram: "Non è stato il risultato che volevamo, ma testa alta e lavorare" è il messaggio del numero 7 bianconero, che guarda già al prossimo turno di campionato. Sabato sera alle 21:45 allo Stadium arriverà infatti l'Atalanta, squadra più in forma del campionato dal momento della ripresa per punti totalizzati sul campo. Contro il Milan intanto Cristiano è andato a segno per la quinta partita di fila in altrettante partite di A giocate dopo il lockdown: prima dei rossoneri, il portoghese aveva colpito Bologna, Lecce, Genoa e Torino, con un gol per gara.