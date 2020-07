"Questo è il gol più bello di oggi". Gian Piero Gasperini si presenta felice davanti alle telecamere, ma il suo sorriso è per la notizia dello svuotamento della terapia intensiva di Bergamo. Ora il reparto è Covid-free, si può pensare di tornare alla normalità e per i giocatori nerazzurri 'rischia' di diventare un ulteriore elemento da far girare dalla propria parte. La voglia di riscattarsi e regalare una gioia alla città in questo anno orribile è immensa, "può essere il nostro valore aggiunto , specialmente in Champions. Questa storia ci ha compattato ancora di più". Le ambizioni, infatti, aumentano ormai ogni settimana e sognare è diventato più lecito che mai. Il mister preferisce tenere i piedi per terra ("lo scudetto è nelle mani della Juve"), mentre il Papu non si pone limiti: "Ragioniamo di partita in partita, non vogliamo fermarci". E allora, perché non provarci? La testa della classifica è distante 9 punti, sabato c'è lo scontro diretto con i bianconeri e poi altre sei giornate per tentare la rimonta. A far credere nel miracolo calcistico non è solo l'entusiasmo, ma una serie di numeri che collocano l'Atalanta tra le big d'Europa.

I numeri di Gasp: en plein post-lockdown, l'attacco vola

vedi anche

L'Atalanta sa solo vincere, battuta anche la Samp

Partiamo dal record di punti nella sua storia, ormai vicinissimo. Ne mancano 6 per eguagliare il primato di 72 stabilito due stagioni fa, una formalità se si considera lo strepitoso trend dei bergamaschi post lockdown. 6 vittorie su 6 da quando è ricominciato il campionato, un en plein registrato in Europa solo da Bayern (9 su 9) e Real Madrid (7 su 7), che si ampliano a 11 successi consecutivi tra Serie A e Champions. E se la Dea vola è perché si diverte in campo, con un gioco spumeggiante che produce tantissimi gol: già 85 quelli realizzati fin qui - una rete ogni 32.82 minuti -, almeno 18 in più rispetto a ogni avversaria del campionato. La Samp era l'unica squadra con la porta rimasta imbattuta dai bergamaschi, ma anche lei si è dovuta arrendere: non c'è nessuno in Serie A a cui l'Atalanta quest'anno non abbia segnato. Tre sono i giocatori in doppia cifra, con Muriel che, grazie al gol dell'ex contro i ragazzi di Ranieri, ha raggiunto quota 17 centri. Addirittura 10 quelli siglati entrando dalla panchina, come solo Paco Alcacer (con il Borussia Dortmund nel 2018-19) era riuscito a fare prima di lui in questo secolo. Per il colombiano è la miglior stagione della carriera e fa impressione se rapportato ai soli 35 minuti per match giocati di media, con uno score che recita una rete ogni 63 minuti disputati.





Muriel è il simbolo perfetto del valore della panchina di Gasperini. In quest'Atalanta, infatti, non fa differenza chi gioca perché ogni elemento rende al massimo. La profondità della rosa è diventato un fattore di straordinaria importanza per i nerazzurri, come dimostrano le 8 variazioni fatte dall'allenatore nella formazione titolare vista contro i blucerchiati rispetto all'11 che aveva vinto a Cagliari pochi giorni prima. In termini realizzativi, alle spalle di Muriel troviamo Ilicic (15 gol) e Zapata (14) ma non Gomez che, tuttavia, è il vero trascinatore di questa squadra. Trasformato da Gasp in un regista della trequarti, il Papu è l'uomo-assist per eccellenza, con 53 passaggi vincenti forniti negli ultimi cinque anni, meglio di chiunque altro.