Serie A, il calendario del prossimo turno

Si torna in campo con dieci partite in tre giorni: si parte con Lazio-Sassuolo, in campo sabato alle 17:15. Chiude Inter-Torino in programma lunedì alle 21:45. Nel mezzo i big match Juve-Atalanta e Napoli-Milan. Date e orari della 32^ giornata di Serie A

Poche ore di riposo, è subito tempo di tornare in campo per la Serie A, che si prepara per la 32^giornata. Si comincia subito con la lotta scudetto, perché sabato 11 luglio saranno di scena sia la Lazio che la Juventus. I biancocelesti, reduci dai ko con Milan e Lecce, se la vedranno all'Olimpico con il Sassuolo alle 17:15. I bianconeri, che devono riscattare la sconfitta di San Siro con i rossoneri, alle 21:45 ospiteranno l'Atalanta dei record. La squadra di Gasperini, arrivata a 11 successi consecutivi fra campionato e Champions, in caso di impresa potrebbe addirittura volare a - 6 proprio dalla capolista. Nel mezzo, alle 19:30, la Roma di Fonseca proverà ad ottenere la seconda vittoria consecutiva sul campo del Brescia. La domenica di Serie A, invece, si apre con la lotta salvezza. A Marassi il Genoa ospita la Spal. Quattro le partite in programma alle 19:30, da Parma-Bologna a Udinese-Sampdoria, passando per Fiorentina-Verona e Cagliari-Lecce. Alle 21:45, al San Paolo, si affronteranno Napoli e Milan, fra le squadre più in forma del campionato. Chiude il programma Inter-Torino, calcio d'inizio a San Siro lunedì 13 luglio alle ore 21:45.