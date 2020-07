La vittoria sul Parma ha interrotto una crisi di risultati che aveva visto la Roma perdere tre gare di fila. Adesso serve continuità, per mantenere la posizione in classifica che vale un posto in Europa. Paulo Fonseca ha deciso di proseguire sull’assetto tattico delle ultime uscite. "Riproporremo la difesa a 3 e Fazio giocherà per sostituire Cristante. Dzeko ha fatto le ultime due partite, quando ci ho parlato mi ha detto di essere un po' stanco. Ne riparlerò ancora con lui e poi decido. Kluivert non è stato convocato perché non mi è piaciuto come si è allenato, ma ha reagito bene e se continua così sarà un'opzione. Zaniolo? È stato a lungo infortunato, bisogna scegliere il momento giusto per dargli minuti. Se ci sarà questa possibilità lo faremo giocare un po' in più. In generale comunque non voglio cambiare molto: mancheranno Cristante e Mkhitaryan (squalificati, ndr) e bisogna capire la situazione di Dzeko" ha detto l’allenatore in conferenza stampa.