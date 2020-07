9/10

NICOLA SANSONE (Bologna) - SCONSIGLIATO - Riccardo Orsolini è l'unico rossoblù che non abbia Musa come nome di battesimo ad aver segnato da giugno in poi. Inutile ricordare i numeri di Barrow ma nel tridente di Mihajlovic manca l'apporto di bonus di Sansone che, dalla ripresa, ha messo insieme numeri non certo positivi per un fantallenatore. In oltre 250 minuti giocati solo 0,20 di xG totale