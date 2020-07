Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni

All'Olimpico i padroni di casa guidati da Simone Inzaghi ospitano il Sassuolo di De Zerbi, capace di infilare tre successi consecutivi in campionato: biancocelesti col dubbio Milinkovic-Savic, ma nemmeno Leiva è al meglio. Tra gli ospiti indisponibile l'infortunato Defrel. Diretta Sky Sport Serie A, calcio d'inizio alle 17.15

La Lazio reduce da ko con Milan e Lecce (inatteso soprattutto quest'ultimo) affronta in casa un Sassuolo in salute, che nelle ultime tre uscite si è imposto su Fiorentina, Lecce e Bologna totalizzando la bellezza di 9 reti. Se De Zerbi è sereno, Simone Inzaghi meno: l'allenatore biancoceleste, che non può contare sullo squalificato Patric, deve anche far fronte all'emergenza infortuni: dopo Correa, ora è Milinkovic-Savic a preoccupare per via di un problema a un polpaccio. Leiva e Cataldi, che non sono in condizioni ottimali, sono quindi chiamati a un ballottaggio, uno di loro due giocherà. Un altro

Lazio, Milinkovic-Savic e Leiva non sono al top approfondimento Inzaghi: "Non siamo sereni, dobbiamo resettare" L'XI iniziale di Simone Inzaghi potrebbe registrare tre cambi rispetto alla formazione di partenza vista a Lecce: in difesa Bastos prenderà il posto dello squalificato Patric (stop di 4 giornate per lui, per il morso a Donati), mentre a centrocampo Lucas Leiva non è al meglio: in pole Cataldi. Un altro indiziato a partire titolare è Jordan Lukaku, con Jony che si accomoderebbe in panchina. Un altro ballottaggio riguarda Parolo e Milinkovic-Savic: quest'ultimo, come Leiva e Luiz Felipe, si è allenato ma non è al top. LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile.