SEBASTIAN WALUKIEWICZ (3.6 milioni) - Col Cagliari nove le presenze in Serie A, soprattutto durante la ripresa del calcio dove anche i rossoblù si sono ripresi (8 punti nelle sue ultime cinque giocate). Anche lui del 2000 e anche lui difensore centrale come Kumbulla e Sutalo. Lo scorso giugno è rientrato in Sardegna dopo che il club l'aveva acquistato (per 4 milioni) e dunque lasciato una stagione in prestito dai polacchi del Pogon Szczecin nel 2018. Altre squadre interessate all'epoca? Il Borussia Dortmund.