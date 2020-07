Duecentoquattro giorni dopo Nicolò Zaniolo ha ritrovato il gol (il quinto in stagione). In mezzo, l’infortunio contro la Juventus e i lunghi mesi di fisioterapia. Al termine della vittoria contro il Brescia, il numero 22 giallorosso esprime tutta la sua felicità: “Il gol è stato un nuovo punto di partenza. Sono felice soprattutto per la squadra che sta ritrovando la strada giusta. Una serata perfetta, speriamo di continuare così”. Alle porte non ci sono soltanto altre sei partite di campionato: ad agosto infatti la Roma sarà in scena in Europa League, una competizione da potersi giocare a pieno: “Ogni giorno mi pongo degli obiettivi per tornare al 100%. So di non essere ancora al massimo della condizione, penso sia normale. Ogni giorno ancora – spiega - vado al campo un’ora prima per mettere a posto il ginocchio e mobilizzarlo bene. Continuo a pensare giorno dopo giorno, non a lungo termine".