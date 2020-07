Serie A, 32^ giornata: le gare di oggi e gli orari

32^ giornata di Serie A ancora protagonista in questo weekend. Dopo le tre gare del sabato che hanno aperto questo nuovo turno di campionato, in giornata si disputeranno altri sei incontri, con la giornata che verrà definitivamente chiusa dalla sfida tra Inter e Torino in programma lunedì sera a San Siro. Domenica nel segno della Serie A, dunque: si parte alle 17.15 con la delicatissima sfida salvezza tra Genoa e Spal, poi 4 gare alle 19.30 – Cagliari-Lecce, Fiorentina-Verona, Parma-Bologna e Udinese-Sampdoria – e infine, alle 21.45, il big match del San Paolo tra Napoli e Milan, sfida importantissima in chiave sesto posto tra due delle squadre più in forma in questo momento della Serie A.