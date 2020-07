Nella sfida che chiude la 32.a giornata di Serie A i nerazzurri affrontano i granata a San Siro per tentare il controsorpasso all'Atalanta. Longo, che ha bisogno di punti salvezza, non può contare sullo squalificato Zaza. Diretta Sky Sport Serie A, calcio d'inizio alle 21.45

Lo scatto salvezza compiuto battendo il Brescia permette al Toro di affrontare l'Inter a San Siro con meno pressione, ma è chiaro che i granata non possono concedersi pause: la classifica vede la squadra di Longo in una zona che non assicura alcuna tranquillità. Servono almeno altri 6 punti per allontanare il pericolo. D'altra parte i nerazzurri di Conte hanno bisogno di una reazione: un solo punto nelle ultime due partite, con il rimpianto nel vedere i passi falsi di Juve e Lazio lassù...