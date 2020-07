Inzaghi: "Gruppo compatto, ma serve sforzo in più"

Le parole dell'allenatore biancoceleste alla vigilia del match della Dacia Arena: "In questi giorni c'è stato un confronto fra tutti, le rotazioni limitate non aiutano ma dobbiamo dare di più. L'Udinese? Forte e motivata, ma ho visto buone risposte dai miei ragazzi in allenamento" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 33^ GIORNATA

Lazio da ritrovare. Tre ko consecutivi, quattro in sei partite dalla ripartenza della Serie A: sogno scudetto in fumo, l'obbligo di chiudere il discorso Champions. "Il confronto con la squadra e la società noi lo abbiamo sempre, a prescindere dai risultati. E l'abbiamo avuto anche in questi giorni", le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia della sfida contro l'Udinese. "Sappiamo di vivere un momento particolare, i ragazzi stanno cercando di dare tutto come sempre però con le rotazioni limitate non basta: dobbiamo fare uno sforzo in più".