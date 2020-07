La squadra di Simone Inzaghi è reduce da tre sconfitte consecutive e alla Dacia Arena vuole riprendere il percorso per provare a impensierire la Juve fino a fine campionato. Per la squadra di Gotti, un successo avvicinerebbe in maniera molto concreta la salvezza. Nella Lazio out Leiva, c'è Parolo. Nell'Udinese Fofana e Okaka dal 1'. Diretta Sky Sport 253 alle 21.45

