Atalanta-Brescia, le probabili formazioni

Gasperini fa riposare il Papu Gomez, in avanti c'è Ilicic. Nel trio difensivo, invece, spazio a Caldara. Lopez non recupera Joronen, tra i pali ancora Andrenacci: Donnarumma titolare, Tonali dovrebbe farcela a recuperare

L'Atalanta è la squadra più in forma del campionato con 19 punti totalizzati nelle sette partite giocate dopo il lockdown. Dal giorno del ritorno in campo, i nerazzurri hanno vinto sei gare di fila pareggiando solo nell'ultima sfida all'Allianz Stadium contro la Juventus. Qualificazione alla prossima Champions League archiviata, la squadra di Gasperini punta ora a migliorare ulteriormente il proprio rendimento. Al Gewiss Stadium arriva il Brescia, penultimo in classifica e a -9 dalla prima posizione utile per la salvezza. Situazione disperata per la squadra di Diego Lopez, che cerca l'impresa in questa sfida tutta lombarda. Atalanta-Brescia, martedì alle 21.45, sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

La probabile formazione dell'Atalanta leggi anche Serie A, il 'Papu' Gomez MVP del mese di giugno Diversi cambi rispetto alla sfida pareggiata 2-2 contro la Juventus allo Stadium, in vista della sfida di martedì sera contro il Brescia Gasperini sembra intenzionato a cambiare la sua Atalanta. Nel 3-4-1-2 che ha in mente l’allenatore nerazzurro dovrebbe trovare spazio in difesa Caldara, con lui Toloi e uno tra Palomino e Djmsiti, con il primo leggermente favorito. A centrocampo altro ballottaggio – che verrà sciolto, così come tutti gli altri dubbi di formazione, a ridosso del match – tra Tameze e Pasalic, mentre dovrebbe partire dalla panchina Gosens, regolarmente convocato. Turno di riposo, almeno dal primo minuto, per il Papu Gomez, sulla trequarti agirà Malinovskyi: a lui il compito di supportare Ilicic e Zapata. Muriel out dopo la caduta in casa. ATALANTA (3-4-1-2), la probabile formazione: Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Tameze, Castagne; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini