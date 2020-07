Roma-Verona, dove vedere la partita in tv

Tornerà Dzeko dall'inizio, per continuare a far correre la Roma. Due vittorie consecutive e di nuovo quinto posto in solitaria per i ragazzi di Fonseca: nella 33^ giornata di Serie A, questa sera alle 21:45, all'Olimpico arriva il Verona di Juric. Dopo un campionato su livelli altissimi, i gialloblù hanno rallentato un po' (una sola vittoria nelle ultime sei) e sono chiamati a sfatare un tabù storico: sono soltanto due le vittorie dell'Hellas in casa della Roma su 28 gare di Serie A. Il nono posto attuale dice che non si può più sbagliare per il sogno Europa League.