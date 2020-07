L'allenatore ha parlato in vista della sfida con i nerazzurri: "In allenamento la squadra dà tutto, poi in partita si spaventa. Serve essere più spregiudicati". Poi sul futuro: "Fino a due giorni fa si parlava della mia permanenza. Andare via mi dispiacerebbe" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ultimo posto in classifica, undici punti dalla zona salvezza. La Spal si prepara ad ospitare l'Inter, consapevole che contro i nerazzurri servirà un'impresa: "Una reazione sarebbe doverosa - ha puntualizzato Di Biagio in conferenza stampa - purtroppo con il Genoa (sconfitta per 2-0) non l'abbiamo avuta". La retrocessione sembra vicina, ma nessuno si è rassegnato: "Anche perché ragazzi in settimana danno certi segnali - ha continuato l'allenatore - poi in partita si spaventano e questo non va bene. Bisogna essere più spregiudicati. Purtroppo hanno influito in negativo i punti persi con Milan e Cagliari". Nelle ultime ore sono arrivare anche le parole del presidente Mattioli, che ha espresso tutta la sua delusione per gioco e risultati: "Ha ragione, possiamo giocare meglio. Futuro? Fino a due giorni fa si parlava della mia permanenza, poi le cose possono cambiare. Mi dispiacerebbe non poter restare, con l'ambiente si è creata una bella intesa. Dobbiamo metterci l'anima per lottare fino alla fine, cercando almeno di non arrivare ultimi".