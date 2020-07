Spal-Inter, dove vedere la partita in tv

La squadra di Conte di scena al Mazza di Ferrara per non perdere contatto con le zone altissime della classifica. Di fronte un avversario che vede la salvezza molto distante. Fischio d'inizio alle 21:45 di giovedì 16 luglio

Sarà Spal-Inter a chiudere il programma di gare della 33^ giornata di Serie A. Il gruppo di Antonio Conte dopo la vittoria in rimonta sul Torino è chiamata a restare agganciata a Lazio e Atalanta e a non perdere di vista il primo posto occupato dalla Juventus, mentre la squadra allenata dall'ex Inter Gigi Di Biagio è chiamata a onorare il finale di campionato con una salvezza che sembra ormai troppo complicata da raggiungere. Il club emiliano affronterà la squadra contro cui ha perso più partite in campionato nella sua storia (26), con 12 ko negli ultimi 15 confronti, a fronte di 4 vittorie della Spal e 7 pareggi. L'ultimo successo della Spal sui nerazzurri risale al 1962, mentre negli ultimi tre confronti diretti ha sempre vinto l'Inter.