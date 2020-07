Brutte notizie per l'Hellas Verona, che perde per infortunio Marash Kumbulla. Il leader della difesa di Ivan Juric, uscito dopo 19 minuti nell'ultima partita dei suoi contro la Roma per un problema muscolare, è stato sottoposto a esami strumentali. Il verdetto è impietoso: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Il club fa sapere che i "tempi di recupero non sono al momento quantificabili". Certo è che, a due settimane dalla fine del campionato, difficilmente rivedremo il classe 2000 ancora in campo in questa stagione.