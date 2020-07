Verona-Kumbulla, ora il rinnovo. Poi il mercato

C'è fiducia per il rinnovo del difensore classe 2000: una "tutela" per il calciatore stesso e per la società nel caso in cui non arrivi l'offerta che soddisfi il presidente Setti. Lazio e Inter restano alla finestra

Un presente sempre a più a Verona, per il futuro si vedrà. Marash Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas è uno dei giovani che meglio hanno fatto in questa Serie A: prestazioni che hanno attirato le attenzioni di diversi club, Lazio, Inter e più defilata la Juventus. In attesa di un’offerta che soddisfi le richieste del Verona, la società del presidente Setti ha avviato la scorsa settimana i discorsi per il rinnovo del calciatore. Un incontro positivo tra le parti, tanto che c’è ottimismo all’interno della società gialloblù per il prolungamento di contratto del giocatore, in scadenza nel 2022: un rinnovo, quello tra Kumbulla e il Verona, che non esclude una successiva vendita, ma che "tutela" sia il calciatore che la società nel caso in cui non arrivasse un’offerta adeguata.