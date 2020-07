Caso Zaniolo, tensioni rientrate solo in parte

Delusione e incomprensioni rimangono ma dovranno essere bravi Zaniolo e chi non ne ha apprezzato l’atteggiamento in campo a mettere da parte scorie e stati d’animo non in sintonia, perché il raggiungimento degli obiettivi è l’unico mantra che deve guidare ogni tesserato della Roma , dal primo all’ultimo da qui ad agosto.

Mantenimento quinto posto e fare strada in Europa League possono dare ancora un piccolo significato a questa stagione, che doveva veder lottare la Roma per le posizioni Champions e che ha invece visto la corsa praticamente bloccarsi a fine 2019. Tre vittorie consecutive rappresentano un convincente punto di ripartenza e sarebbe grave metterlo in discussione con comportamenti autopunitivi.

Con la società in vendita in questo momento i tesserati della Roma hanno una grande responsabilità, quella di onorare la maglia che indossano e la loro stessa professionalità. Anche per questi motivi sarà importante mettere in fretta da parte quanto accaduto dopo Roma-Verona. La storia del calcio insegna che non è obbligatorio essere amici per la pelle per ottenere risultati e che negli ambienti sani spesso e volentieri le tensioni vengono trasformate in energia positiva, basta volerlo.