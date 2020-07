Pomeriggio a Milanello con premiazione per Zlatan Ibrahimovic, che ha ricevuto da Paolo Maldini una medaglia celebrativa per le sue 100 presenze in rossonero. Lo svedese ha subito scherzato con i compagni. "Grazie, è tutto merito vostro perché non ho concorrenza". Poi ha aggiunto: "Un onore raggiungere questo traguardo con il club"

Contro il Parma ha giocato la 100^ partita con la maglia del Milan, oggi è stato premiato a Milanello da Paolo Maldini. La leggenda rossonera, attuale direttore tecnico, ha consegnato al fuoriclasse svedese una medaglia celebrativa per il traguardo raggiunto. "Hai giocato in tante squadre ma ho visto che in solo tre hai collezionato più di 100 presenze e queste sono Ajax, Inter e PSG. Un traguardo grande, importante, bravo Zlatan". Queste le parole di Maldini prima di consegnare a Ibra il riconoscimento.