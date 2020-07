16/20

COMPAGNI - Tra tutti i giocatori con cui Ibra ha condiviso la maglia rossonera, due spiccano per presenze in comune. 69 - da record - le partite giocate al Milan dallo svedese con Abbiati e Robinho. E proprio Robinho - come insegnò la storia dello scudetto 2011 - è anche il partner d'attacco con cui Ibra ha segnato di più: 18 reti. Equamente divise in 9 dello svedese su assist del brasiliano, e 9 di Robinho su assist di Ibra.