Milan-Bologna, le probabili formazioni

Il Milan ospita il Bologna a San Siro (fischio d'inizio sabato 18 luglio alle 21.45, diretta su DAZN1) e si affida ancora a Ibrahimovic al centro dell'attacco. Alle spalle dello svedese dovrebbero giocare Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Qualche dubbio per Mihajlovic, che potrebbe rispolverare Santander in attacco

Il Milan ospita il Bologna nella 34^ giornata di Serie A (match in diretta su DAZN1 sabato 18 luglio alle 21.45). Match da ex per entrambi gli allenatori. Stefano Pioli ha guidato gli emiliani dal 2011 al 2014, mentre Sinisa Mihajlovic ha allenato il Milan per alcuni mesi nella stagione 2015-2016. I rossoneri, insieme con l'Atalanta l'unica squadra del campionato ancora imbattuta dopo il lockdown, vogliono continuare la propria rincorsa a un posto in Europa League. I rossoblù inseguono un altro risultato utile contro una big dopo l'1-1 casalingo contro il Napoli nell'ultimo turno.

Milan, Ibra ancora titolare leggi anche Pioli: "Si parla troppo del futuro" Nonostante i 38 anni Zlatan Ibrahimovic, fresco di premiazione per aver raggiunto le 100 presenze con il Milan, va verso la quinta maglia da titolare consecutiva. Lo svedese dovrebbe ancora guidare l'attacco rossonero: alle sue spalle pronto il trio formato da Ante Rebic (favorito su Leao), da Hakan Calhanoglu e dal belga Saelemaekers, al rientro dopo la squalifica con il Parma. A centrocampo torna Bennacer al fianco di Kessié, mentre non si tocca la coppia di difensori centrali Kjaer-Romagnoli. Se a sinistra Theo Hernandez resta una certezza, a destra potrebbe giocare Calabria e non Conti. MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli