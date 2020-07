Doppietta alla Lazio per un passo fondamentale verso lo scudetto, due gol per balzare in cima alla classifica marcatori (a 30 gol, a pari con Immobile) e prendersi anche il record che lo vede unico nella storia capace di segnare più di 50 gol in tre dei maggiori campionati del mondo (Italia, Inghilterra, Spagna). Non solo: per arrivare al 50° in Serie A ha impiegato appena 61 gare, con il minor numero di presenze tra chi ha raggiunto il traguardo dei 50 nell’era dei tre punti a vittoria.