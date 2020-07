Ultime giornate di campionato per chiudere la corsa scudetto, poi ci sarà la Champions League. La Juventus si prepara per il rush finale della stagione, per cancellare anche qualche critica arrivata dopo le ultime tre partite in cui i bianconeri hanno conquistato appena 2 punti. Nonostante questo, però, Fabio Paratici difende Maurizio Sarri e di fatti li conferma anche per il futuro: "Sono alla Juve da 10 anni, per 9 siamo stati sempre primi in classifica – le parole del ds bianconero a Sky Sport - Ho vissuto cinque anni con Allegri in cui abbiamo vinto 9 titoli su 10. Ogni volta che c'è stato un pareggio o una vittoria di misura, c'è stato qualche problema. Ormai siamo abituati, ci ridiamo anche sopra. Se sarà Sarri l'allenatore della Juve nella prossima stagione? Senz'altro!".