Inzaghi: "Grande stagione, non toccate i ragazzi"

Una Lazio in emergenza non riesce a fare punti in casa della Juventus: all'Allianz Stadium finisce 2-1 per i bianconeri. Questo il commento di Simone Inzaghi: "Alla fine ho fatto i complimenti ai ragazzi, avevamo tanti problemi ma abbiamo fatto una gara di personalità – le parole dell'allenatore biancoceleste a Sky Sport – Il primo gol è stato sfortunato, sul secondo abbiamo sbagliato un disimpegno. C'è dispiacere perché, con tutte le problematiche, la partita è stata preparata nel migliore dei modi. Chiaramente in questo periodo anche gli episodi non girano dalla nostra parte, il palo interno di Immobile è clamoroso. Volevamo prenderci il punto e festeggiare il ritorno in Champions dopo 13 anni. Abbiamo avuto per la prima volta cinque giorni per preparare la partita e la squadra era concentrata, si è visto – prosegue - Abbiamo organizzato un'ottima partita contro una squadra fortissima, mettendola in difficoltà. Va apprezzato quanto fatto dalla squadra in tutto l'anno. Quando qualcuno mi dice qualcosa mi arrabbio, perché questo gruppo si è migliorato di 14 punti rispetto all'anno precedente, vincendo una Supercoppa contro la Juve e tornando in Champions per la prima volta dopo il 2007, anno in cui i bianconeri erano in B, la Fiorentina partiva da -4 e il Milan da -8. Questi ragazzi non deve toccarli nessuno".