Tredici giorni alla fine della stagione, poi si potrà pensare anche al futuro e al mercato. Ai microfoni di Sky Sport, Igli Tare ha parlato anche di Borja Mayoral , obiettivo della Lazio per il futuro: "È un giocatore che ha fatto una carriera importante – le parole del ds biancoceleste a Sky Sport - L'unica cosa certa è che la Lazio, per la prossima stagione, è in cerca di un attaccante sicuramente, forse anche due". Da Immobile a Milinkovic-Savic, passando per Luis Alberto: la Lazio ha tanti giocatori importanti. Sul loro futuro, Tare aggiunge: "Ho detto anche in passato che, se dovessero arrivare delle proposte per i nostri giocatori, ci confronteremo e vedremo il da farsi. Fino a ora, però, non è arrivata nessuna offerta".

"Troppi infortuni, ma siamo orgogliosi della nostra stagione"

Tanti rimpianti per questo finale di stagione che la Lazio non ha affrontato nel migliore dei modi, anche a causa di tanti infortuni: "Non è il momento di ragionare con i se e con i ma, tutto quello che è stato detto nei giorni passati sono dati di fatto e non giustificazioni. Giochiamo con entusiasmo fino alla fine, a Udine abbiamo visto lo spirito di questo gruppo anche se il gioco non è ancora quello che vogliamo. Siamo stati sfortunati, abbiamo subito troppi infortuni. Le prime settimane dopo il lockdown sono state bellissime, c'era grande entusiasmo. Quando abbiamo ripreso a lavorare in gruppo è stato terribile. Ma ora non dobbiamo pensarci, perché comunque la Lazio è stata una grande squadra in questa stagione. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto".