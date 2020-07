Gattuso: "Troppo cazzeggio, serve concentrazione"

Si ferma a cinque, la serie di risultati utili consecutivi del Napoli, che perde in casa del Parma. Gennaro Gattuso non è soddisfatto della prestazione della squadra, nonostante i due gol subiti siano arrivati su calcio di rigore. "Non voglio parlare di arbitri, sbagliano come noi e credo alla buona fede, anche se ai miei tempi non si davano quei falli. Noi abbiamo fatto poco, se continuiamo così andiamo a fare il solletico al Barcellona. Stiamo subendo tanti gol, non dobbiamo pensare di essere bravi solo perché sappiamo palleggiare: gli avversari appena si affacciano in avanti creano problemi" ha osservato l'allenatore in conferenza stampa. "I dati dicono che creiamo tanto senza concretizzare e prendiamo gol subendo poco o nulla: è una questione di concentrazione. Giochiamo un buon calcio ma cazzeggiamo troppo e non facciamo le cose fatte bene".