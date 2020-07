Match-point scudetto per la Juve, che con un successo a Udine si aggiudicherebbe il nono titolo consecutivo con tre giornate di anticipo. Per Ronaldo, protagonista di un testa a testa con Ciro Immobile nella classifica marcatori, è anche l'occasione di raggiungere un altro traguardo personale. I due attaccanti sono anche in lotta per tentare il sorpasso a Lewandowski nella Scarpa d'Oro. Diretta Sky Sport Serie A, calcio d'inizio alle 19.30

I friulani, agganciati dal Genoa che ha vinto nel derby, hanno bisogno di punti-salvezza. La squadra di Gotti ha perso due delle ultime tre partite (un pareggio) e si trovano a +4 dal Lecce che occupa la terzultima posizione in classifica. Rientrato dalla squalifica Okaka, Gotti punta su di lui, schierato al fianco di Lasagna, per provare a sorprendere la Juve. A centrocampo Ter Avest e Sema favoriti per occupare le corsie esterne, con De Paul, Fofana e Stryger-Larsen a completare la linea a 5. DIfesa a tre con Becao, Nuytinck e Samir a protezione di Musso.

La probabile Juve: Higuain non convocato

approfondimento

Sarri: "Critiche? Forse sto sui c... a qualcuno"

Gonzalo Higuain non figura nella lista dei convocati per Udine: colpito da lombalgia, l'attaccante argentino protagonista del forfait last-minute del Monday Night contro la Lazio, non prenderà parte alla trasferta che potrebbe sancire la vittoria dello scudetto dei bianconeri. Anche Chiellini è infortunato, ma il difensore viaggerà lo stesso insieme alla squadra per partecipare all'eventuale festa, così come De Sciglio. Diversi i giovani che Sarri si porterà in panchina: Coccolo, Muratore, Olivieri, Vaioni e Zanimacchia. Possibile qualche scampolo di partita per qualcuno di loro. L'XI di partenza invece dovrebbe vedere impiegati Rugani e de Ligt al centro della difesa (Bonucci è squalificato), con Cuadrado e Alex Sandro terzini. A centrocampo, in pole per partire dal 1' Bentancur, Pjanic e Rabiot. Nel tridente Bernadeschi con il "Dybaldo".

JUVENTUS (4-3-3) Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.