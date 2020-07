leggi anche

Fonseca: "Zaniolo? Un talento e non si vende"

Una serata da incorniciare per il giovane centrocampista che, al termine della gara, ha deciso di porre fine anche a tutte le polemiche, susseguite al diverbio avuto con Gianluca Mancini nei minuti finali di Roma-Verona. L'ex difensore dell'Atalanta aveva rimproverato Zaniolo di non essersi sacrificato abbastanza per la squadra, ricevendo l'approvazione anche di Paulo Fonseca, critico nei confronti di Nicolò nell'immediato post gara. La situazione tra i due calciatori è, però, presto tornata alla normalità, come testimonia una foto pubblicata su Instagram dallo stesso Zaniolo nello spogliatoio dello Stadio Paolo Mazza. I due festeggiano la vittoria abbracciati, accompagnati da una didascalia che non lascia spazio a dubbi: "Tutto apposto! Da sempre per sempre. Fratellone". Pace fatta e unione d'intenti ritrovata anche con l'allenatore Fonseca, che ha fatto i complimenti a Zaniolo dopo la vittoria contro la Spal e lo ha di fatto blindato in vista della prossima stagione. Rimangono però da giocare ancora tre partite, con l'obiettivo per la Roma di conservare il quinto posto in classifica, prima di pensare al nuovo campionato.